NBA, infortuni Lakers: le condizioni di LeBron James e Anthony Davis

I Los Angeles Lakers ritorneranno in campo questa notte contro i Sacramento Kings. I gialloviola vengono dalla vittoria di mercoledì notte contro gli Indiana Pacers, che ha visto il ritorno in campo di LeBron James dopo la gara di squalifica. Assente invece Anthony Davis a causa di un non meglio specificato problema di salute, ma che non ha impedito ai Lakers di ottenere un importante successo all’overtime.

L’injury report dei Lakers: c’è ancora LeBron James

Harrison Faigen, insider di LA vicino ai Lakers, ha pubblicato sul suo profilo Twitter l’injury report della squadra in vista della sfida ai Sacramento Kings. A colpire maggiormente è senza dubbio la presenza di LeBron James, listato come questionable. Il Re è apparso in grande forma contro gli Indiana Pacers, mettendo a segno 39 punti e giocando 43 minuti. Tuttavia, il problema ai muscoli addominali che l’ha tenuto fermo a lungo non sembra essersi risolto del tutto, e LeBron potrebbe incorrere in un nuovo stop.

Buone notizie sul fronte Anthony Davis invece, che non è presente sull’injury report. Il lungo dei Lakers sembra essersi scrollato di dosso il problema che lo ha tenuto ai box nell’ultima partita. Da segnalare anche il progressivo recupero del rookie Austin Reaves dall’infortunio alla coscia sinistra, ora listato come questionable. Lungodegenti ancora Trevor Ariza e Kendrick Nunn, colpiti da rispettivamente da un infortunio alla caviglia e al ginocchio.

Anthony Davis is no longer on the injury report, and Austin Reaves has been upgraded to questionable for tomorrow vs. the Kings. pic.twitter.com/CvymGsHNUb — Harrison Faigen (@hmfaigen) November 26, 2021

Anche ESPN riporta lo status di LeBron James come Day-to-day. I Lakers quest’anno hanno deciso di usare la massima cautela con le proprie stelle, in modo da averle in piena salute in primavera, quando i gialloviola si giocheranno la stagione ai Playoff.

