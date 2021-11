NBA, James Harden sulla sfida contro i Suns: “Non si tratta di una finale NBA”

Una delle sfide più attese di questo weekend ricco di partite NBA è sicuramente quella tra i Brooklyn Nets e i Phoenix Suns in programma nella notte tra sabato e domenica. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento di grande forma. I Nets vengono da quattro vittorie consecutive e al momento occupano il primo posto della Eastern Conference con un record di 14-5.

D’altro canto, i Suns hanno appena raggiunto il traguardo di 14 vittorie consecutive, valide per il secondo posto della Western Conference alle spalle dei Golden State Warriors. Fatte tutte queste considerazioni, la partita di sabato si preannuncia più che mai spettacolare ed avvincente. Infatti il match tra queste due squadre potrebbe anche essere considerato come un’anticipazione delle prossime Finals.

Tuttavia, non tutti la pensano in questo modo. Secondo la guardia di Brooklyn James Harden, questa è una partita come le altre. A questo proposito, ecco come è intervenuto al The New York Post:

“Partita decisiva per chi? Sicuramente non per noi. Se qualcuno la pensasse in questo modo sbaglierebbe di grosso. Si tratta solamente della ventesima partita nel corso di questa stagione. Dunque non è decisiva. Stiamo cercando di trovare noi stessi e la nostra identità. Lascio tutte le speculazioni ai media. Noi cercheremo soltanto di dare il massimo per conquistare la vittoria.”

Il Barba è stato chiaro nelle sue dichiarazioni. Una partita di inizio stagione non è ancora rivelatrice sulla forza effettiva di una squadra. Non ci resta che goderci la sfida e stare a vedere chi avrà la meglio.

