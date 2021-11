NBA, Jalen Green fuori almeno una settimana causa distrazione tendinea del ginocchio

Stephen Silas, capo allenatore degli Houston Rockets, ha comunicato ufficialmente che Jalen Green, seconda scelta assoluta dell’ultimo Draft, ha accusato uno stiramento del tendine del ginocchio. Il giocatore di origini filippine sarà rivalutato tra una settimana, stando alle indiscrezioni raccolte da Mark Berman, giornalista in forza alla redazione di Fox 26.

Green ha rimediato l’infortunio al termine del primo quarto della partita di mercoledì scorso contro i Chicago Bulls, accusando il dolore durante una penetrazione a canestro ed abbandonando la partita subito dopo.

L’ex giocatore di Ignite si è reso protagonista di un inizio di stagione piuttosto altalenante, tanto da entrare mai nei noveri dedicati ai cinque candidati momentanei al titolo di Rookie of the Year varati da ESPN. Ad ogni modo, la guardia, che sta tirando con il 28% da tre punti ed il 38% dal campo, vanta una media di 14 punti, 3.1 rimbalzi e 2.3 assist a partita, attestandosi come la terza miglior matricola della lega in termini di punti a partita.

I Rockets si presenteranno alla sfida di domenica prossima contro gli Charlotte Hornets con il peggior record della lega, caratterizzato da due sole vittorie in diciotto partite.

