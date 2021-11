NBA, Damian Lillard si esprime sulla serie di sconfitte in trasferta: “È molto frustrante”

I Portland Trail Blazers sono reduci dalla sconfitta per 121-125 contro i Sacramento Kings, che per di più erano svantaggiati a causa dell’assenza di De’Aaron Fox. I Blazers stanno fin qui disputando una stagione caratterizzata da alti e bassi. Quello che preoccupa principalmente è il loro pessimo rendimento in trasferta: infatti hanno un record di 1-8 lontano dal Moda Center.

Solamente i New Orleans Pelicans e gli Houston Rockets hanno un record peggiore di Portland da questo punto di vista. Intervenuto sull’argomento, ecco come si è espresso il leader dei Blazers Damian Lillard:

“Questa situazione è molto frustrante. Nella maggior parte dei casi non siamo stati in grado di finalizzare le grandi opportunità che avevamo per portare a casa il risultato. La sconfitta contro i Kings è esemplificativa da questo punto di vista. Adesso dobbiamo affrontare gli Warriors con la giusta mentalità.”

Questa notte è in programma la sfida tra la franchigia dell’Oregon e i Golden State Warriors in quel di San Francisco. Il record interno di Golden State recita 10-1, per questo per i Blazers sarà molto difficile espugnare il Chase Center. Tuttavia, per Lillard nulla è impossibile:

“Sono certo che abbiamo tutte le carte in regola per poter vincere questa partita, ma non dobbiamo sbagliare nulla. In questo momento loro sono la squadra più forte della lega e giocano davvero bene in casa. Per poter vincere dovremo fare un grande sforzo, ma possediamo tutte le qualità per poterlo fare.”

Non ci resta altro che attendere la sfida tra le due squadre per vedere chi alla fine la spunterà.

