Iman Shumpert ha vinto l’edizione USA di Ballando con le Stelle

Il titolo NBA 2016 non si batte, certo, ma l’affermazione di Iman Shumpert nell’edizione USA a di Ballando con le Stelle, ha un sapore speciale in questa nuova fase della sua vita. Affiancato dalla ballerina Daniella Karagach, Shumpert si è imposto nella finalissima dello show, trasmessa in diretta su ABC.

Iman Shumpert ha vinto Ballando con le stelle USA | VIDEO

Il momento della premiazione in diretta su ABC

