Eleven Sports acquisisce i diritti di Europei e Mondiali FIBA fino al 2025

ELEVEN sarà la nuova casa della nazionale azzurra e dei grandi eventi internazionali che comprendono Mondiali ed Europei sia maschili sia femminili. Una grandissima offerta interamente dedicata al basket con oltre 1.000 partite tra cui tutte quelle del FIBA Women’s Basketball World Cup 2022, il FIBA Basketball World Cup 2023, e dei men’s and women’s FIBA EuroBasket’s.

E ancora le grandi manifestazioni internazionali come AmericaCup, AsiaCup e Afrobasket sia maschili sia femminili. A completare il pacchetto anche le più importanti competizioni giovanili a livello internazionale come i Mondiali Under19 e i Mondiali Under 17.

Si parte subito col botto. Già da ieri ELEVEN sta trasmettendo live tutte le partite di qualificazioni ai Mondiali, tra cui spiccano due grandi appuntamenti con la nazionale azzurra. L’Italia debutterà oggi alle 17.00 a San Pietroburgo contro la Russia per poi scendere in campo anche lunedì alle 20.30 al Mediolanum Forum di Milano contro l’Olanda. Questo il commento di Giovanni Zurleni, Amministratore Delegato di Eleven Sports Italia:

“Questa nuova e prestigiosa acquisizione rappresenta un ulteriore grande passo avanti per affermarci sul mercato come sport OTT di primo piano. Ad Eurolega ed Eurocup aggiungiamo oggi Eurobasket e World Cup fino al 2025 diventando così la casa dei grandi eventi internazionali di basket. Siamo orgogliosi di poter intrattenere i nostri fans con tutte le partite ufficiali della nostra nazionale a partire dai primi due appuntamenti delle qualificazioni mondiali contro Russia e Olanda. Nuovi grandi eventi live ma non solo: siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per soddisfare la passione dei nostri fans con nuovi volti e format rivolti in primis ai più giovani“

