NBA, Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo nominati giocatori della settimana

Ecco le consuete nomination del lunedì sera per gli NBA Players of the Week. Per la Western Conference, nominata la star dei Portland Trail Blazers: Damian Lillard. Per la Eastern Confernce invece, nominato l’ultimo MVP delle Finals con i Milwaukee Bucks: Giannis Antetokounmpo. Per entrambi è il primo premio di giocatori della settimana in stagione.

NBA Players of the Week for Week 5.



West: Damian Lillard (@trailblazers)

East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/CSTkuPJ7Oy — NBA (@NBA) November 22, 2021

Le statistiche degli NBA Players of the Week

Damian Lillard è tornato sui suoi standard dopo un inizio di stagione a rilento. Il play ha trascinato i suoi Portland Trail Blazers a 3 vittorie su 3 in settimana, chiudendo con 28.3 punti, 2.0 rimbalzi e 8.3 assist di media in queste uscite. Lillard è esploso durante la sfida contro i Philadelphia 76ers, segnando il suo proprio season-high a quota 39 punti. Grazie alla super settimana, i Blazers ora sono sesti nella Western Conference.

3 vittorie su 3 anche per i Milwaukee Bucks, trascinati da uno straripante Giannis Antetokounmpo. Il greco ha messo insieme una serie di numeri stellari, chiudendo la settimana con 33.3 punti, 16.0 rimbalzi e 5.0 assist di media a partita, conditi da 2.7 stoppate e 1.7 rubate a gara. Ha segnato il suo season-high contro i Los Angeles Lakers, dove ha messo a referto 47 punti. Da segnalare anche la doppia-doppia da 32 punti e 20 rimbalzi contro i Magic.

Leggi anche:

NBA Jaylen Brown torna in campo questa notte contro i Rockets

NBA, Draymond Green: “Voglio essere ancora Difensore dell’Anno”

Corner Three #4: Top e Flop della settimana NBA