Risultati NBA: colpaccio Indiana a Chicago, Jackson Jr. batte i Jazz allo scadere

(6-11) Oklahoma City Thunder 101 – 113 Atlanta Hawks (9-9)

Partiamo dal successo casalingo degli Hawks, che sul parquet amico della State Farm Arena superano la concorrenza dei Thunder per conquistare la nona vittoria consecutiva.

Il primo tempo va in archivio in maniera tutto sommato equilibrata (60-66) e dunque tocca al terzo periodo spaccare in due il match, con la furia di Trae Young – 21 dei 30 punti complessivi segnati nel solo secondo tempo – ad abbattersi su OKC per il 71-93 con cui le due squadre si presentano all’ultimo quarto.

Dopo aver segnato solo 11 punti in 12 minuti OKC prova a rialzare la testa, ma pur recuperando 10 punti di scarto non riesce a impensierire Atlanta in una gara che ha già ampiamente il sapore di garbage time.

15 punti a testa per Giddey e Dort, migliori marcatori della squadra di coach Daigneault.

(1-16) Houston Rockets 90 – 108 Boston Celtics (10-8)

Con quella di stanotte fanno quindici sconfitte di fila per i Rockets di coach Silas, che al TD Garden di Boston concedono ai padroni di casa una facile vittoria.

Merito dei 19 punti del rientrante Jaylen Brown e, soprattutto, dei 30 punti messi a segno da Jayson Tatum, bravo a mettere a ferro e fuoco la difesa avversaria.

Proprio come ad Atlanta, a segnare un solco tra le due squadre è un terzo periodo in cui i Celtics piazzano un parziale di 16-0, concedendo un solo punto agli avversari nel giro di ben 6 minuti. Nulla da fare, dunque, per i derelitti ospiti, il cui stato di forma si intuisce anche dal fatto che nessuno dei titolari sia riuscito ad andare in doppia cifra.

(8-9) Minnesota Timberwolves 110 – 96 New Orleans Pelicans (3-16)

I 28 punti di Karl-Anthony Towns bastano e avanzano ai Timberwolves per strappare la quarta vittoria consecutiva ai danni dei Pelicans sempre più a picco.

Merito del caffè – come dichiarato dallo stesso Towns a fine gara – o più semplicemente del tasso tecnico superiore degli ospiti, che prendono il sopravvento in un secondo tempo da 38-21 che di fatto mette una seria ipoteca sul risultato finale.

Da lì in poi i padroni di casa tentano di limitare i danni riorganizzandosi in difesa, senza però riuscire a intaccare il solido gap tra le due formazioni.

18 punti e 7 rimbalzi per Anthony Edwards, mentre per i Pelicans segnaliamo i 19 punti e 11 rimbalzi di un ottimo Willy Hernangomez dalla panchina.