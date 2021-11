Banchero incanta l’NCAA e Duke continua a vincere

Nella partita caratterizzata dal malore al coach di Citadel Duggar Baucom, accasciatosi al suolo, pochi istanti dopo la prima palla a due e trasportato all’ospedale universitario di Duke, a riportare l’attenzione sul basket ci ha pensato ancora una volta Paolo Banchero.

L’italoamericano infatti ha sfoderato un’altra super prestazione che ha aiutato i Blue Devils a travolgere i Bulldogs, 107-81. Nei 31 minuti passati in campo, Banchero ha messo a referto 28 punti, con un ottimo 10-19 dal campo, 8 rimbalzi, 6 assist, 2 rubate e, non meno importante, 0 palle perse.

Una prestazione superba, l’ennesima di queste prime due settimane di stagione, che sarà finita sulle scrivanie di molti dirigenti NBA. D’altronde quello di Banchero è un nome molto caldo in ottica Draft 2022. Molti infatti lo accreditano certo Top5 e altri addirittura come prima scelta assoluta. Fare previsioni è difficile ma ciò che è certo è che Banchero sta attirando le attenzione di molti, anche in NBA. Non solo scout o general manager, anche giocatori. Come testimoniano il tweet di Miles Bridges dopo la sua partita contro Kentucky, o la storia instagram, recentemente postata da LeBron James.

Leggi anche:

Risultati NBA: colpaccio Indiana a Chicago, Jackson Jr. batte i Jazz allo scadere

NBA: tra Bucks e Magic un primo tempo storico, da ogni punto di vista

NBA, Alvin Gentry: “D’ora in poi giocherà chi sarà più utile alla squadra”