NBA: tra Bucks e Magic un primo tempo storico, da ogni punto di vista

41 punti di distacco tra le squadre a metà gara (77-36). 41, come i punti segnati dai Milwaukee Bucks nel solo 2° quarto di gioco. Un dato di proporzioni storiche, che muta di segno a seconda del punto di vista scelto. Per Giannis Antetokounmpo e compagni si tratta del margine più ampio mai accumulato nei primi 24′. Per gli Orlando Magic, di contro, dà la misura di un baratro senza fine.

The Bucks lead the Magic by 41 points at halftime. That's the largest halftime lead in Bucks history and the largest halftime deficit in Magic history. pic.twitter.com/GhF6HXuEpF — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 23, 2021

Bucks in controllo

Milwaukee ritocca dei numeri che resistevano dal faccia a faccia contro i Detroit Pistons del 26 dicembre 1978 (78-40 all’intervallo in quell’occasione). Dettaglio ancor più rilevante: quando hanno potuto schierare i loro Big Three in questa stagione – Giannis Antetokounmpo-Jrue Holiday-Khris Middleton–, i Bucks sono sempre usciti vittoriosi dalla contesa. Quarto successo consecutivo per i ragazzi di coach Budenholzer, che consolidano un record sopra al 50% (attualmente 10-8).

