Kiyan Anthony, figlio di Carmelo Anthony, ha scelto Syracuse in NCAA

Dalle prime visite in coppia era chiaro che Kiyan Anthony, il figlio di Carmelo Anthony, fosse destinato a ripercorrere le orme del padre sulla strada verso il basket professionistico. La prossima tappa in NCAA lo vedrà impegnato con la canotta di Syracuse, lo stesso programma portato ai vertici della Division I della pallacanestro collegiale da Melo.

Kyian Anthony ha spiegato a ESPN le ragioni della preferenza accordata agli Orange di Syracuse rispetto a USC, altra candidata ad assicurarsi il suo committment. Di seguito le sue parole:

“La scelta è stata dettata alla fin fine dal mio rapporto con lo staff. Sin da quando hanno iniziato il recruiting nei miei confronti, mi hanno fatto sentire come se quella fosse una famiglia. Il nome di mio padre al campo di allenamento è qualcosa di speciale ma voglio fare il mio. L’ho già dimostrato in quest’offseason con la dedizione e il lavoro, le sessioni mattutine, le partite in occasione dei camp.”



Kyian Anthony approderà in NCAA da top 40 tra i prospetti in uscita dalla high-school per la class 2025.

