I Sacramento Kings non vedono la luce in fondo al tunnel, trovando l’ennesima sconfitta (la dodicesima in stagione) questa notte contro i 76ers: l’ennesimo passo falso che non è piaciuto ad Alvin Gentry, allenatore ad interim della franchigia. Una sconfitta che avrà forti ripercussioni sulla scelta del quintetto iniziale.

Despite out-rebounding the Sixers and holding a 5-point lead entering the 4th, Sacramento was outscored 25-12 in the final frame for the loss. pic.twitter.com/s30rTb25KS

Prestazione opaca e piena di errori che non è piaciuta ad Alvin gentry, per questo nel post partita il coach di Sacramento annuncia che ci sarà una rivoluzione nella scelta dei titolari:

“Non mi interessa il nome che hanno sulla maglietta, da oggi in poi giocherà chi si dimostrerà utile alla causa: dobbiamo trovare i ragazzi giusti per rimetterci in sesto, dobbiamo lavorare sodo perché oggi non ha funzionato niente. Abbiamo mancato dei tiri, in difesa abbiamo fatto molti errori, ma soprattutto non siamo in grado di prendere decisioni veloci e funzionali, questo non ti permette di giocare al meglio”

“Don’t really care what the hell the back of their jerseys say.”

Alvin Gentry will mix up the rotations to figure out the right combination of guys pic.twitter.com/4nWZJDbncl

— Kings on NBCS (@NBCSKings) November 23, 2021