Paolo Banchero, buona la prima: gli highlights di Duke-Kentucky

Paolo Banchero era atteso al debutto stagionale in NCAA con la maglia di Duke e ha risposto presente. A poco più di due minuti dall’inizio della partita è arrivato il primo canestro: uno-contro-uno, dai cinque metri per il 6-4 Blue Devils. Banchero ha chiuso con 22 punti e sette rimbalzi nella vittoria su per 79-71 su Kentucky in 31’ di impiego. Comincia con un successo l’ultima stagione di Coach K sulla panchina di Duke.

Paolo Banchero debutto con Duke: rivedi gli highlights vs Kentucky

