Cameron e Cayden Boozer, figli dell’ex NBA Carlos, scelgono Duke in NCAA

Cameron e Cayden Boozer, gemelli e figli dell’ex cestista NBA Carlos, giocheranno con la maglia dei Duke Blue Devils. Si protrarrà così sulla linea tracciata dal padre ormai un quarto di secolo fa. Anche qualche anno dopo l’addio di coach K, Durham e il Cameron Indoor Stadium continuano a essere una calamita per i prospetti più in vista in uscita dalla high-school. Cameron e Cayden, rispettivamente numero 2 e numero 21 della loro Class, si preparano al college con un carico di aspettative non paragonabile. L’annuncio del commitment è arrivato in forma congiunta via social. Il video prodotto per l’occasione è stato diffuso dalla piattaforma The Players’ Tribune.

Leggi anche:

Knicks, Mitchell Robinson rientrerà a gennaio

Klay Thompson all’esordio con i Mavs: “Ero davvero nervoso”

NBA, GM Survey 2024-2025: l’annuale sondaggio dei General Manager della lega