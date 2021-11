Banchero batte Holmgren, Duke la spunta su Gonzaga | Highlights

Sfida di cartello nella notte di college basket NCAA. Di fronte, nella partita tra Duke Blue Devils e Gonzaga Bulldogs, le due probabili prime scelte al Draft NBA 2022. Paolo Banchero ha impressionato mandando a referto 20 dei suoi 21 punti totali nel 1º tempo ed è uscito per sospetti crampi con 14:11 da giocare. Dall’altra parte Chet Holmgren si è comunque messo in luce: 16 punti, sette rimbalzi e tre stoppate. Vince Duke 84-81. Per Gonzaga si tratta del primo stop stagionale.

Duke Gonzaga: gli highlights della sfida Banchero- Holmgren

