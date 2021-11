NBA, Andre Drummond sull’addio ai Lakers: “È stata la scelta migliore”

L’esperienza di Andre Drummond con i Los Angeles Lakers non è sicuramente stata indimenticabile. Infatti l’ex centro dei Detroit Pistons e dei Cleveland Cavaliers ha mantenuto medie di 11.9 punti, 10.2 rimbalzi e 1.4 assist in 24 minuti di permanenza sul parquet con la franchigia californiana. Il suo apporto non è stato sufficiente ad evitare ai Lakers l’uscita al primo turno degli scorsi playoff contro i Phoenix Suns.

A seguito di questa esperienza negativa, il centro ha firmato un contratto annuale con i Philadelphia 76ers. Il due volte All-Star ha così commentato il suo addio alla squadra guidata da LeBron James:

“Durante lo scorso mercato hanno fatto diverse scelte che non mi avrebbero permesso di giocare ed esprimermi al mio meglio. A quel punto ho accettato l’offerta migliore per il mio futuro, ovvero passare ai 76ers. Penso che si tratti di una grande opportunità per me.”

Drummond ha avuto la lucidità di comprendere che ai Lakers non avrebbe trovato molto spazio. Tuttavia, i Sixers stanno vivendo un periodo di difficoltà dopo un ottimo inizio. Infatti occupano il decimo posto della Eastern Conference con un record di 9-8. Drummond viaggia a medie stagionali di 7.2 punti e 10.4 rimbalzi raccolti di media a partita.

Sicuramente statistiche non eccezionali per uno dei migliori rimbalzisti delle passate stagioni. Staremo a vedere se riuscirà a riscattarsi durante la prossima partita di Philadelphia in programma nella notte tra lunedì e martedì contro i Sacramento Kings.

Leggi anche:

NBA, Giannis Antetokounmpo e Bobby Portis hanno eguagliato un record di Kareem

Luke Walton licenziato dai Kings: salta la prima panchina in NBA

Klay Thompson avvicina il rientro in NBA: ok agli allenamenti con squadra