Luke Walton licenziato dai Kings: salta la prima panchina in NBA

La posizione di Luke Walton era in bilico ormai da diversi mesi e le sette sconfitte raccolte nelle ultime otto uscite hanno convinto la dirigenza al cambio di rotta. Con l’addio di Luke Walton ai Sacramento Kings salta dunque la prima panchina della stagione NBA 2021-2022.

The Sacramento Kings fired coach Luke Walton on Sunday, sources told ESPN. Kings have lost seven of eight games and dropped to 6-11 on season – leaving them 12th in the Western Conference.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2021