NBA, Giannis Antetokounmpo e Bobby Portis hanno eguagliato un record di Kareem

I Milwaukee Bucks sono reduci dalla vittoria per 117-108 contro gli Orlando Magic. Per Milwaukee si tratta della terza vittoria consecutiva. Grandi protagonisti della serata sono stati Giannis Antetokounmpo e Bobby Portis. Il greco ha, come di consuetudine, letteralmente dominato gli avversari.

Infatti ha messo a segno 32 punti con ben 20 rimbalzi raccolti. Per Portis, quella contro i Magic è stata molto probabilmente la migliore prestazione in carriera: 24 punti realizzati conditi da 15 rimbalzi e un ottimo 6/7 da dietro l’angolo. Il duo dei Bucks ha anche eguagliato un record risalente al lontano 1974.

Infatti l’11 gennaio di quell’anno Kareem Abdul-Jabbar e e Curtis Perry misero a segno 20 punti con più di 15 rimbalzi raccolti. Sicuramente non una brutta compagnia con cui condividere un record. Dopo un inizio stentato, causato soprattutto dalle assenze di Jrue Holiday e Khris Middleton, i campioni in carica sembrano tornati quelli delle passate stagioni.

Se il contributo di Portis alla causa sarà sempre così determinante, sarà dura per gli avversari riuscire a sconfiggere i Bucks. Prossima partita di Milwaukee programmata sempre contro i Magic nella notte tra lunedì e martedì.

Leggi anche:

Luke Walton licenziato dai Kings: salta la prima panchina in NBA

Klay Thompson avvicina il rientro in NBA: ok agli allenamenti con squadra

NbaReligion sbarca su Telegram