Klay Thompson avvicina il rientro in NBA: ok agli allenamenti con squadra

Continua la rincorsa di Klay Thompson verso il ritorno in NBA, a un anno e tre giorni dall’infortunio al tendine d’Achille.

Klay Thompson fa progressi: gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato da The Athletic, dopo i primi 5 contro 5 , il giocatore ha ottenuto il via libera per prendere parte agli allenamenti con la squadra per tutta la durata della sessione. Di fatto un reintegro a tutti gli effetti nel roster degli Warriors, in attesa del debutto stagionale previsto attorno a Natale, tra circa un mese. Golden State, che continua a macinare vittorie, potrebbe scartare un bel regalo sotto l’albero.

