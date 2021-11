NBA Sundays, Luka Doncic non giocherà contro i Clippers

Responso infortuni inclemente in vista di Mavs-Clippers. La sfida domenicale NBA in prima serata europea, già orfana di Kawhi Leonard, deve fare a meno di Luka Doncic, fermato da acciacchi fisici, con distorsioni a ginocchio e caviglia. La conferma arriva dal profilo ufficiale Mavs PR. Torna a disposizione di Jason Kidd, invece, Maxi Kleber. Palla a due alle 21:30 ora italiana (diretta Sky Sport NBA).

Luka Dončić (left knee and left ankle sprains) will miss today’s game against the Clippers.

— Mavs PR (@MavsPR) November 21, 2021