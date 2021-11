Cade Cunningham si fa spazio nella storia NBA e strappa un record a LeBron

Con ogni probabilità Cade Cunningham avrebbe volentieri scambiato i suoi numeri nella notte NBA appena trascorsa con una vittoria. Così non è stato, ma è giusto riconoscere alla prima scelta assoluta del Draft 2021 i progressi fatti dopo settimane di naturale adattamento alla lega.

La partita contro i Sacramento Kings si è messa male fin dal quarto d’apertura (12-31) ma il brutto K.O. rimediato offusca solo in parte le cifre mandate a referto da Cade Cunningham. Grazie ai 25 punti a tabellino, l’ex Oklahoma State University è diventato, a 20 anni e 51 giorni, il secondo giocatore più giovane con almeno 25 punti in gara singola nella storia dei Pistons. In questa speciale classifica di precocità si inserisce tra Andre Drummond (19 anni e 243 giorni) e Brandon Knight (20 anni e 63 giorni). Allargando lo sguardo alll’intera lega, e considerando la stat-line nel complesso, Cade Cunningham è già in ottima compagnia. Il rookie è infatti il più giovane nella storia NBA ad aver chiuso con 25 punti, otto assist, altrettanti rimbalzi e cinque triple a referto. Alle sue spalle, ora, c’è un certo LeBron James; Trae Young e Luka Doncic completano la Top 4.

Cade Cunningham (20 yrs, 51 days) became the youngest player in NBA history with at least 25 pts, 8 rebs, 8 asts and 5 3FGM in a game. He is followed by LeBron James (20 yrs, 100 days), Trae Young (20 yrs, 163 days) & Luka Doncic (20 yrs, 248 days). #Pistons

(via @EliasSports)

— Pistons PR (@Pistons_PR) November 16, 2021