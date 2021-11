NBA, Ben Simmons non viaggia con la squadra: multa dai 76ers

Multa in arrivo per Ben Simmons, un aggiornamento che è più che mai conferma della frattura insanabile tra il giocatore e i Philadelphia 76ers. Dopo mesi di tira e molla che hanno seguito l’eliminazione dai Playoff NBA 2021, la franchigia lamenta ancora una mancanza di comunicazione con l’atleta e i suoi intermediari e ha deciso di prendere provvedimenti.

I Philadelphia 76ers sanzionano Ben Simmons

Secondo quanto si apprende da fonti The Athletic, il giocatore australiano è stato multato per non essersi reso disponibile a viaggiare con la squadra nel ciclo di trasferte che vede impegnati i 76ers. I ragazzi di Doc Rivers devono peraltro porre fine a una striscia aperta di quattro sconfitte consecutive.

Sempre The Athletic aveva interpellato di recente le parti in causa raccogliendo da un lato i malumori dei rappresentanti di Ben Simmons e, dall’altro, l’impazienza di Philadelphia. Nell’interesse del suo assitito, l’agente Rich Paul aveva sottolineato come le sanzioni pecuniarie e la pubblicità negativa che lo circondavano avessero influito sullo stato mentale di Ben Simmons. La presa di posizione della dirigenza non può essere letta come mossa distensiva e la situazione sembra ancora lontana dalla chiarezza auspicata e auspicabile.

