NBA, DeMar DeRozan brilla, Vucevic brinda al suo arrivo ai Bulls

Sono stati compagni al college con la maglia di USC. Al livello superiore, in NBA, DeMar DeRozan e Nikola Vucevic sono ora i volti del rilancio di Chicago. Per i Bulls l’annata 2021 deve sancire il ritorno ai Playoff e l’inizio di stagione supera anche le più rosee aspettative.

La vittoria contro i Los Angeles Lakers, marchiata a fuoco proprio dai 38 punti di DeRozan, colpisce positivamente l’ambiente. Nikola Vucevic ricorda con un post sui social gli sforzi fatti per distrarre l’ex Raptors dalle sirene gialloviola e si compiace di aver raggiunto l’obiettivo.

“Sono felice che il mio discorso per convincere DeMar abbia funzionato.”

I’m really glad my recruitment pitch to Demar worked

— Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) November 16, 2021