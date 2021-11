Giannis Antetokounmpo conquista la copertina di GQ: è l’atleta dell’anno

Giannis Antetokounmpo è l’atleta dell’anno 2021 secondo GQ. Will Welch, Global Editorial Director della rivista, ne ha dato annuncio nella giornata di lunedì, anticipando l’uscita del Men of the Year issue.

Giunto alla sua 26ª pubblicazione, il numero è tradizionalmente dedicato a personalità che hanno avuto un impatto trasversale e profondo nell’immaginario collettivo. Tratto caratterizzante che ha ispirato la scelta dei nomi per l’annata corrente è stata l’audacia. Nel caso di Giannis Antetokounmpo, giova ricordare il suo contributo decisivo alla vittoria del titolo NBA da parte dei Bucks dopo 50 anni dalla prima volta.

Il tweet dal profilo ufficiale celebra anche Lil Nas X e Tom Holland.

Introducing #GQMOTY 2021: musician of the year @LilNasX, athlete of the year @Giannis_An34, and superhero of the year @TomHolland1996 https://t.co/YZuUpUzofm pic.twitter.com/Z1MWo5sq6i

— GQ Magazine (@GQMagazine) November 15, 2021