NBA, tegola Pistons: Kelly Olynyk out 6 settimane

Piove sul bagnato per i Detroit Pistons. Come se non bastasse un avvio di stagione non proprio esaltante, fatto di 2 vittorie a fronte di ben 8 sconfitte, e un inizio timido della prima scelta assoluta Cade Cunningham, la franchigia della Motor City dovrà fare a meno di Kelly Olynyk per almeno 6 settimane.

Secondo quanto riportato da Dan Miller di Fox2 Detroit infatti, il canadese si è infortunato durante la sfida, vinta dai Pistons, contro gli Houston Rockets.

Una perdita non di poco conto per coach Dwane Casey in quanto l’ex Boston Celtics, tra le altre, era uno dei pochi elementi a sua disposizione in grado di produrre in uscita dalla panchina. Nelle 10 partite sin qui disputate infatti, ha messo a referto 12.5 punti, 5.3 rimbalzi e 2.3 assist, in appena 23 minuti di impiego medio.

