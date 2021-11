La partita di questa notte tra Indiana Pacers e Utah Jazz è stata, letteralmente, molto combattuta: verso la fine dell’ultimo quarto, Rudy Gobert e Myles Turner hanno dato vita a una rissa che ha portato, oltre alla loro, anche all’espulsione di Donovan Mitchell e Joe Ingles. Al termine della gara è Indiana a trionfare, ma il bollettino di guerra registra ben quattro giocatori espulsi.

Things got heated between Myles Turner and Rudy Gobert after Turner blocked Gobert's shot. pic.twitter.com/O34Z7gckwC

L’episodio incriminato è una stoppata di Turner su Gobert che, secondo lui, è stato un intervento veemente: il francese – una volta caduto a terra – ha trascinato il centro dei Pacers con lui, scatenando l’ira del suo avversario. Una volta in piedi, i due si sono strattonati violentemente venendo quasi alle mani: sono intervenuti anche i loro compagni di squadra per evitare che la rissa.

In particular: Joe Ingles' contact with the referees wasn't deemed intentional on the court, likely meaning he'll escape a suspension.

Donovan Mitchell's ejection wasn't for contact with the referees at all, just for instigating and escalating the situation.

— Andy Larsen (@andyblarsen) November 12, 2021