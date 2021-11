NBA, risultati, Miami parte forte, ma i Clippers non affondano; Toronto sorprende Phila

(7-6) Toronto Raptors 115-109 Philadelphia 76ers (8-5)

Tobias Harris esce dal protocollo anti-covid NBA e dopo quasi due settimane – sei partite saltate – torna a occupare il suo posto in quintetto per i 76ers in occasione della partita contro i Toronto Raptors, che chiude un trittico di gare casalinghe. Doc Rivers recupera anche Seth Curry, tenuto a riposo nella sfida precedente per un problema al piede sinistro. Phila vorrebbe riprendere la propria marcia dopo due sconfitte consecutive (vs New York e Milwaukee). Reduce dal K.O. di Boston e in back-to-back, Toronto ha altre idee. Score in equilibrio per buona parte dell’incontro: i Sixers raggiungono il momentaneo +10 (47-57) a 34″ dall’intervallo. A fine primo tempo, il vantaggio dei padroni di casa è solo dimezzato, grazie a un gioco da tre punti concluso da Scottie Barnes e al 2-2 dalla lunetta di OG Anunoby. Si va così al riposo sul 52-57. Il parziale di 11-0 inaugurato dalla una delle quattro triple di serata di Gary Trent Jr. consente a Toronto di ribaltare la situazione. I Raptors condurranno nel punteggio per buona parte del quarto conclusivo, salvo trovarsi nuovamente a rincorrere a 100″ dalla sirena (107-109). Due canestri da tre punti nell’ultimo minuto di gara, a firma di Trent Jr. e VanVleet, sigillano il successo dei ragazzi di coach Nurse. I canadesi capitalizzano le occasioni concesse e raccolgono 18 punti da situazione di palla persa avversaria. Gli ospiti, inoltre, si impongono per 26-9 nel computo totale di punti in contropiede.

32 punti, sei rimbalzi e sette assist per Fred VanVleet (6-11 da tre), 20 punti a testa per Anunoby e Trent Jr.; 17 punti e sei rimbalzi anche per Chris Boucher. Dall’altra parte, secondo ‘trentello’ stagionale per Tyrese Maxey (33 punti, quattro rimbalzi, cinque assist, 12-19 al tiro). 19 punti, sette rimbalzi e altrettanti passaggi vincenti per il rientrante Tobias Harris; 15 punti sei rimbalzi e quattro assist per Seth Curry.

Il calendario mette ora Phila di fronte al ciclo di trasferte più lungo della sua stagione, con sei trasferte, cinque delle quali a Ovest. Gli avversari, nell’ordine: Indiana, Utah, Denver, Portland, Golden State. Schedule simile anche per Toronto, che nel fine settimana ospiterà Detroit prima di volare sull’altra costa e aprire un ciclo di sei partite lontano da casa.

Highlights