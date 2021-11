NBA, Kevin Durant: “Adoro il gioco di Cade Cunningham”

La prima scelta assoluta del Draft 2021, Cade Cunningham, continua a ottenere lodi dagli altri giocatori NBA. Per Cunningham l’inizio di stagione è stato difficile: non è sceso in campo nelle prime uscite a causa di un infortunio, mentre quando è tornato sul parquet, il giocatore ha avuto qualche difficoltà nel ritrovare il ritmo.

Cunningham ha avuto il privilegio di essere scelto con la 1° al Draft e visto l’inizio di stagione non brillante sono già giunte diverse critiche. Proprio riguardo a questo argomento la stellina di Detroit ha detto di sapere perfettamente che cosa si aspettano le persone da una prima scelta:

“So che cosa vuol dire essere una prima scelta al Draft della NBA. È come se ci fosse un bersaglio sulla tua schiena. Lo so che molti vorrebbero vedermi fallire. Io non sono un tipo che cambia per come le persone ti vorrebbero. Non mi interessa quello che la gente pensa di me. Non mi faccio influenzare da nessuno. Sarò me stesso.”



Kevin Durant, dopo la vittoria dei suoi Brooklyn Nets sui Detroit Pistons, ha affermato di apprezzare il modo e l’intensità con cui gioca il giovane rookie. Queste le sue parole:

“Adoro il gioco di Cade. Sarà difficile difendersi da lui e so che lo potremo ammirare in questa lega per molto molto tempo. Non vedo l’ora di vedere la carriera che avrà.”

