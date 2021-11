NBA, Nikola Vucevic positivo al COVID: almeno 10 giorni di stop

Brutte notizie in arrivo per i Chicago Bulls, che dopo un inizio di stagione scoppiettante dovranno fare i conti con l’assenza forzata di Nikola Vucevic. Il centro montenegrino è infatti risultato positivo al tampone per il Covid-19. Ora entrerà nel protocollo di salute e sicurezza della NBA, e verrà ritestato dopo 10 giorni. I Chicago Bulls sono completamente vaccinati. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN.

Vucevic is expected to miss multiple games, sources tell ESPN. https://t.co/gMiTTGZcuK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 11, 2021

L’avvio di stagione dei Chicago Bulls è stato senza dubbio sorprendente. I tori sono primi nella Eastern Conference, insieme agli Wizards, con un record di 8 vittorie e 3 sconfitte. Lo stop di Nikola Vucevic, centro titolare della squadra, obbligherà i Bulls a giocare con una formazione rimaneggiata almeno cinque partite. In questa stagione, Vucevic sta viaggiando con 13.6 punti, 10.9 rimbalzi e 4.3 assist di media a partita.

