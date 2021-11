NBA, Gallinari gioca solo 7’ contro i Jazz: la spiegazione di McMillan

Gli Atlanta Hawks erano impegnati nella notte contro gli Utah Jazz nella seconda partita di un back-to-back. Non basta il quadro generale a spiegare i soli 7’ giocati da Danilo Gallinari.

Danilo Gallinari, minutaggio è un mistero: McMillan spiega

In chiusura di conferenza stampa dopo la partita, a precisa domanda su un eventuale problema fisico per l’italiano, McMillan ha risposto in breve:

“Si guardano gli accoppiamenti difensivi. I Jazz giocano molto con il quintetto piccolo e dobbiamo schierare giocatori in grado di difendere sul perimetro.”

Non un inizio di stagione semplice per Danilo Gallinari, che ha già dovuto saltare alcune partite per infortunio. La speranza è che Atlanta possa migliorare presto la sua classifica, anche grazie al suo contributo.

