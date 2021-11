Scontro Jokic-Morris: multe e una gara di sospensione per l’MVP NBA

La NBA ha annunciato i provvedimenti disciplinari a carico di Markieff Morris e Nikola Jokic dopo la rissa scatenatasi nel corso di Heat-Nuggets. Il primo se la caverà con una multa, a punire il Flagrant 2 che ha dato avvio alle tensioni. Per la reazione scomposta e il colpo alle spalle, invece, Jokic dovrà saltare la prossima partita in calendario. L’MVP in carica non sarà dunque a disposizione di coach Mike Malone per la partita contro gli Indiana Pacers.

Scontro Jokic-Morris: multa anche per Jimmy Butler

Al di là delle sanzioni per i due protagonisti del non certo nobile episodio, va registrata anche la multa a carico di Jimmy Butler, reo di aver alzato il livello dello scontro verbale e fisico. Butler non ha poi dato conto dell’accaduto nei dettagli alla sicurezza, da qui il provvedimento (30k dollari di multa).

Leggi anche:

NBA, Gallinari gioca solo 7’ contro i Jazz: la spiegazione di McMillan

Risultati NBA: Giannis schiaccia i rimaneggiati Sixers, prosegue la marcia dei Clippers

Paolo Banchero, buona la prima: gli highlights di Duke-Kentucky