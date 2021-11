Risultati NBA: Giannis schiaccia i rimaneggiati Sixers, prosegue la marcia dei Clippers

(4-8) Atlanta Hawks 98 – 110 Utah Jazz (8-3)

Iniziamo dal successo casalingo dei ragazzi di Quin Snyder, che dopo il passo falso di due sere fa a Orlando tornano a Salt Lake City e superano senza troppe difficoltà le resistenze degli Hawks.

Dopo un primo quarto equilibrato (28-30), a fare la differenza tra le due formazioni è la seconda frazione, nel corso della quale i padroni di casa ottengono una doppia cifra di vantaggio (45-62) che a conti fatti, grazie all’ottimo 12 su 18 dal campo, deciderà il match.

Nel finale, poi, ci pensano Mitchell e O’Neale a colpi di layup a tenere distanti gli Hawks, che nonostante il 51% dall’arco riesce a segnare solo due canestri negli ultimi 6 minuti e mezzo di gara.

27 punti per Donovan Mitchell, gli stessi messi a segno da Trae Young, con Kevin Huerter che invece ne realizza uno in più imponendosi come miglior realizzatore della notte della Vivint Arena.

(5-6) Portland Trail Blazers 109 – 117 Los Angeles Clippers (6-4)

Quinta vittoria consecutiva per la truppa di Tyronn Lue, conquistata a spese dei Blazers sul parquet amico dello Staples Center.

Partono bene i padroni di casa, che dopo aver chiuso il primo quarto sul 26-33 incassano però la parziale rimonta di Lillard e compagni, bravi a non arrendersi e a ricucire sul -1 prima dell’intervallo lungo.

Di ritorno dagli spogliatoi le cose sembrano complicarsi per i losangelini, visto che i problemi di falli di Paul George costringono coach Lue a dare un po’ di riposo alla stella della squadra, ma Portland non ne approfitta a sufficienza e i Clippers chiudono il terzo periodo allungando leggermente sul 79-83.

I Blazers ce la mettono tutta, ma per stanotte la differenza di valori è troppo evidente per poter pensare di imporsi a Los Angeles e strappare il colpo del 2-1 nella già lunga lista di precedenti stagionali delle due squadre.

27 punti, 6 assist e 5 rimbalzi per un Lillard che sta lentamente tornando ai suoi livelli, mentre tra le fila dei Clippers George si fa apprezzare con 24 punti – uno in più di Reggie Jackson – 9 rimbalzi e 7 assist.

(5-6) Milwaukee Bucks 118 – 109 Philadelphia 76ers (8-4)

Le assenza dei vari Embiid, Simmons e Harris costano care ai Sixers, che nella gara del Wells Fargo Center devono arrendersi di fronte ai campioni in carica e ai 31 punti e 16 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

Eppure le cose si erano messe decisamente bene per i padroni di casa, che in una prima frazione praticamente perfetta dal punto di vista offensivo erano andati a un passo dalla doppia cifra di vantaggio (30-39). Il sorriso dei Sixers, però, dura solo qualche minuto: il tempo di dare il là alla seconda frazione e gli ospiti cambiano marcia, ribaltando il parziale prima del break di metà gara (61-58).

Altro quarto, altro ribaltone, con gli uomini di Doc Rivers che mettono di nuovo la freccia portandosi sul +1 al termine della terza frazione, per poi arrendersi una volta per tutte nella seconda metà dell’ultimo quarto, con le triple consecutive di Portis e Connaughton ad affossare una volta per tutte le ambizioni dei padroni di casa.

25 punti per Grayson Allen, mentre tra le fila dei Sixers segnaliamo i 31 punti di Tyrese Maxey e il 17+20 di Andre Drummond.