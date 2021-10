NBA, Danilo Gallinari salta l’esordio stagionale

Questa notte, gli Atlanta Hawks faranno il loro esordio nella stagione 2021-2022, contro i Dallas Mavericks. Una sfida che vedrà contrapposti Trae Young e Luka Doncic, ma che non vedrà in campo l’ultimo italiano rimasto in NBA: Danilo Gallinari. Secondo quanto riporta Sarah K. Spencer, il Gallo salterà per precauzione la prima partita stagionale, a causa di un problema alla spalla sinistra.

Gallo will not be available tonight, per Nate McMillan. — Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) October 21, 2021

Nella conferenza stampa pre partita, il coach degli Atlanta Hawks, Nate McMillan, ha confermato ai giornalisti presenti l’assenza di Danilo Gallinari per la partita in programma questa notte. Il problema alla spalla che ha colpito il giocatore della Nazionale, tuttavia, non dovrebbe essere grave. Il Gallo potrebbe tornare in campo, ed esordire in questa stagione, in tempi brevi.

Nella scorsa stagione, Danilo Gallinari ha viaggiato con 13.3 punti, 4.1 rimbalzi e 1.5 assist di media a partita, tirando con il 40.6% da oltre l’arco. Per la prima volta in carriera, ha avuto un ruolo importante in uscita dalla panchina, e non come titolare.

