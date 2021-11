NBA, Joel Embiid elogia il gruppo: “Siamo completi”

I Philadelphia 76ers guidano momentaneamente la Eastern Conference, grazie al loro record di 8 vittorie e 3 sconfitte. Si è quindi ridotta a un nulla di fatto la tanto chiacchierata assenza di Ben Simmons, anche perché a fare da tappo c’è il solito Joel Embiid. Il camerunese ha una media 21.4 punti, 9.4 rimbalzi e 4 assist e tira con il 43.5% dal campo, di cui il 39.4% dalla lunga distanza.

Sfortunatamente, la franchigia della Pennsylvania dovrà fare a meno della sua stella per un po’ di tempo. Infatti, Embiid è entrato nei protocolli di salute e sicurezza stabiliti dalla lega. Il numero 21, però, ha voluto tranquillizzare l’ambiente con delle parole di stima nei confronti della squadra, orfana attualmente anche di Tobias Harris, Isaiah Joe e Matisse Thybulle. Queste le parole del centro:

“La chimica che abbiamo è molto differente rispetto agli scorsi anni. Siamo completi. Siamo sulla stessa pagina. Ognuno di noi sente come se avesse qualcosa da dimostrare.”

Dichiarazioni che inevitabilmente riguardano anche Ben Simmons. La point guard ha cercato a tutti i costi di andarsene questa estate. Non avendo trovato una via di uscita il classe ’96 si è unito nuovamente al gruppo, ma le frizioni con coach Rivers e la squadra sono scattate subito. Il giocatore è ancora fuori dai radar, ma Joel Embiid non sembra sentirne la mancanza.

