NBA, Siakam al debutto stagionale contro Brooklyn

L’esordio dei Toronto Raptors è stato finora oltre ogni aspettativa considerando anche lo stravolgimento del roster di questa estate. L’addio di Kyle Lowry ha convinto Masai Ujiri a concentrarsi sullo sviluppo dei giovani in rosa, lasciando da parte le pretese di ripetere quello straordinario anello conquistato solo tre stagioni fa. E quindi i buoni risultati sono ancor più notevoli se si pensa che finora Pascal Siakam non ha giocato nemmeno un minuto in questa acerba annata.

Il giocatore camerunense ha dovuto saltare l’inizio della regular season per via di un intervento a seguito dello strappo del labrum della spalla sinistra. Un stop che dura da maggio e che dovrebbe terminare nella notte, quando i suoi Raptors ospiteranno i Brooklyn Nets. La partita diventa allora molto interessante per testare la tenuta fisica del giocatore e per continuare a mettere pressione alle grandi della Eastern Conference, Nets compresi.

Pascal Siakam is BACK tomorrow. 💪 pic.twitter.com/fyyaaZ2sgY — theScore (@theScore) November 6, 2021

Il record 6-4 è figlio del sempre ottimo coaching staff guidato da Nick Nurse e dall’impatto che il rookie Scottie Barnes sta avendo con la lega: 17.6 punti, 8.9 rimbalzi e 2.3 assist per lui finora ed un ruolo che, col rientro di Siakam, vedremo se subirà variazioni. Lo stesso Siakam scenderà in campo in queste prime uscite con un minutaggio limitato.

La Partita, interessante per gli equilibri ad Est. verrà trasmessa in prima serata da Sky Sport NBA alle 21.30.

Leggi anche

NBA, Luka Doncic commenta il suo buzzer beater

NBA, Doc Rivers festeggia le 1.000 vittorie in carriera

NBA, infortunio alla schiena per Michael Porter Jr.