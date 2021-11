NBA, infortunio alla schiena per Michael Porter Jr.

Nonostante la rocambolesca vittoria dei Denver Nuggets sugli Houston Rockets – arrivata grazie alla puntuale stoppata di Nikola Jokic sulla sirena dei 48 minuti – in Colorado ci sono motivi di grande apprensione per le condizioni di Michael Porter Jr.

Durante una banale transizione a campo aperto, l’ala piccola non è riuscito a concludere una schiacciata al ferro per via di quello che sembra essere un infortunio alla schiena. Ciò che a una prima occhiata appariva allora un goffo errore sotto canestro alimenta la preoccupazione per i tifosi Nuggets, che ancora non conoscono l’origine del problema.

Michael Porter Jr. really missed this layup 😳 pic.twitter.com/kFlZ2zvUau — SportsCenter (@SportsCenter) November 6, 2021

Infortunio Michael Porter Jr.: i primi riscontri

Mike Malone ha dichiarato che Michael Porter Jr. ha sentito un fastidio alla schiena e che, dopo qualche minuto in campo, ha preferito sostituirlo e metterlo a riposo per il resto della gara. L’entità dell’infortunio è ancora ignota, ma guardando allo storico del giocatore Denver fa gli scongiuri.

Michael Porter Jr., fresco di estensione contrattuale da $207 milioni in cinque anni, non è purtroppo nuovo ai problemi alla schiena: nel 2018 si dovette operare di microdisectomia a due dischi spinali, disturbo che ne condizionò comunque il primo anno NBA. L’esordio nella lega infatti arrivò solamente ad ottobre dell’anno successivo. Si resta in attesa del riscontro medico.

