NBA, Dwight Howard: “In questo momento non siamo contendenti al titolo”

Dopo la delusione contro gli Oklahoma City Thunder, i Lakers hanno ceduto anche contro Portland, sotto sin dal primo quarto in cui i gialloviola si son ritrovati distanti di 22 lunghezze. A fine partita, Carmelo Anthony ha commentato in questa maniera il passo falso:

“Penso che stasera non abbiamo giocato a basket. Non abbiamo stretto le fila, non abbiamo giocato duro.”

Stesso discorso per Dwight Howard, il quale ha parlato così della prestazione mostrata dai californiani:

“Ogni possesso, ogni minuto in campo deve essere importante. In questo momento non siamo una squadra contender al titolo come vorremmo essere. Per arrivare a quel punto, dobbiamo rimanere umili lungo il corso di tutta la stagione.”

Brutta gara anche per Russell Westbrook, il quale ha terminato il match andando a referto con soli 8 punti, 9 rimbalzi, 6 assist e 6 palloni persi, tirando con 1/13 al tiro:

“È sempre difficile poter confermare ogni notte prestazioni di livello, quello che posso fare è giocare il più duro possibile. E devo farlo per la nostra squadra. Stasera non l’ho fatto, ma è qualcosa che mi assicurerò di fare in futuro.”

