NBA, Anthony Davis è dominante: i Lakers vincono la prima contro Minnesota

Dopo aver assistito ad un Boston Celtics-New York Knicks senza storie, la prima notte NBA ha messo sul piatto anche il confronto tra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves. La vittoria è andata ai losangelini i quali – peraltro – hanno festeggiato anche lo storico debutto nella Lega da parte di Bronny James insieme a suo padre LeBron. La squadra allenata da JJ Redick ha sconfitto Minnesota con il punteggio finale di 110-103, registrando inoltre un buonissimo primo tempo, chiuso con la doppia cifra di vantaggio.

Nella seconda metà di gara, gli ospiti hanno tentato invano la rimonta, arrivando anche ad un paio di possessi di distanza. Prima, però, del dominio di Anthony Davis che ha dominato sotto i tabelloni. Il lungo ha chiuso con una doppia doppia davvero importante da 36 punti e 16 rimbalzi in 38 minuti di permanenza sul parquet. Insieme ad una stoppata spettacolare ai danni di Rudy Gobert.

LeBron James, il quale è sceso in campo per la sua personalissima stagione numero 22 (una cifra folle), si è limitato a 16 punti (7/16 al tiro) e 5 rimbalzi in 35 minuti di gioco. Per Bronny segnaliamo 2 minuti e 41 secondi di gioco con 1 rimbalzo e 0/2 al tiro. Abbastanza per fare la storia di questo gioco.

