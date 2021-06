NBA, Pascal Siakam operato alla spalla: il comunicato dei Raptors

I Toronto Raptors hanno annunciato che Pascal Siakam è stato operato alla spalla sinistra la scorsa settimana in una clinica di Los Angeles. Si stima un periodo di recupero di circa cinque mesi. Se così fosse, visto il ritorno alla calendarizzazione usuale (ottobre-giugno), Siakam potrebbe saltare le prime settimane della stagione NBA 2021-22.

Siakam ha riportato l’infortunio lo scorso 8 maggio nel match di fine regular season contro i Memphis Grizzlies. Perché abbia aspettato così tanto tempo per operarsi, per il momento non lo sappiamo, ma questo si spiega probabilmente con un tentativo da parte del giocatore di cercare di risolvere il problema senza passare per un intervento così invasivo.

All-Star nel 2020, il camerunese ha viaggiato con una media di 21.4 punti (29.7% da tre punti), 7.2 rimbalzi e 4.5 assist a partita in 56 presenze. Il suo contratto con Toronto durerà fino 2023-24 e nella prossima stagione chiamerà ben 33 milioni di dollari.

Toronto Raptors say star Pascal Siakam underwent successful surgery last week to repair a torn labrum in his left shoulder. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 11, 2021

