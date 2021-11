NBA, Doc Rivers festeggia le 1.000 vittorie in carriera

In Philadelphia ci sono più motivi per festeggiare. Oltre che al solido successo contro dei lanciatissimi Chicago Bulls maturata nella notte, Doc Rivers è stato insignito per la sua 1000° vittoria in carriera. Un traguardo di cui ben pochi coach possono vantarsi.

Ai microfoni del post partita, Doc Rivers ha tra l’altro confessato di non aver mai avuto idea dell’imminente momento:

“Non sapevo davvero fossi a 999. Non le conto ma ovviamente questa vittoria, qui a Chicago, significa molto per me. Significa anche che sono molto fortunato. Sono fortunato quando penso allo staff che mi ha accompagnato in questi anni, a tutti i giocatori che ho allenato, alle vittorie come quella di questa sera. Vincere il titolo, ovviamente, è stato grandioso. ma se ci penso, è per queste vittorie che alleno. Quando riesci come coach ad amalgamare tutti i pezzi del tuo roster e loro fanno il resto, allora diventa speciale. E’ successo a Detroit, è successo l’ultima volta contro Chicago ed è successo stasera”

Sixers mobbed Doc Rivers gave him quite a water shower in the locker room after his 1,000th win.

“Wins like tonight are why you coach,” Rivers said.

Said Embiid and Curry dumped a bucket of water on him: “I wish it was beer.” pic.twitter.com/vCIwt3C3Sp

— Rich Hofmann (@rich_hofmann) November 7, 2021