NBA, tiro pazzo del Gallo: tripla da centrocampo allo scadere!

Grazie al Gallo, nella rocambolesca serata NBA c’è spazio anche per un po’ di Italia. Tra stoppate decisive, tiri vincenti sulla sirena e finali pirotecnici, Danilo Gallinari si iscrive di diritto alla lista delle giocate più spettacolari della notte. Nella partita esterna contro i Phoenix Suns, il Gallo è entrato dalla panchina e ha provato a dare una scossa ai suoi alla ricerca della quinta vittoria stagionale. E, nonostante la sconfitta finale 121-117, la scossa c’è stata eccome.

Alla fine del primo periodo, Gallinari raccoglie un rimbalzo difensivo e si avvicina alla metà campo avversaria col cronometro che comincia ad avvicinarsi allo 0.00. Una volta contati i passi, la palla è già in aria. Sul piede sbagliato, di tabella, il Wilson si insacca per il momentaneo sorpasso Hawks.

Gallinari finirà la sua partita con 10 punti in 23 minuti, un apporto che non è bastato, come detto, ad Atlanta per espugnare il Footprint Center. Il tiro, però, resta davvero notevole.

