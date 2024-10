NBA, Josh Hart stupito dai Boston Celtics: “Devono fargli l’antidoping”

I New York Knicks sono riusciti a rimanere in partita per nemmeno due quarti contro dei Boston Celtics che sono entrati in campo, alla prima stagionale, con una energia davvero di altissimo livello. La squadra di coach Thibs non ha potuto far altro che assistere inerme alla prestazione clamorosa da dietro l’arco di Tatum & Co. (Boston ha pareggiato il record NBA di triple realizzate in una partita, ndr), perdendo quindi con il punteggio di 132-109.

Nel post-gara, Josh Hart si è presentato come di consueto di fronte ai microfoni dei giornalisti, scherzando sulla precisione da dietro l’arco da parte dei padroni di casa:

“Come hanno fatto? Non so davvero, la NBA deve fare l’antidoping ai Celtics, non ho mai visto nulla del genere. L’energia che si avvertiva stasera al TD Garden era incredibile e contagiosa, i Celtics sono stati bravissimi a sfruttarla, gli va dato atto di questo. È la prima di 82 partite, impariamo dai nostri errori e andiamo avanti”.

Leggi Anche:

Mercato NBA, Rudy Gobert rinnova con Minnesota: arrivano 110 milioni di dollari

NBA, i Boston Celtics demoliscono i New York Knicks con il record di triple