NBA, Jaylen Brown punto esclamativo all’overtime: “Se l’avessi solo appoggiata a canestro…”

Dopo la sconfitta contro i New York Knicks nell’opening game, arriva per i Boston Celtics la seconda vittoria in stagione, nonché la prima stagionale all’overtime. Contro Charlotte decisivo Jaylen Brown, rimasto in dubbio per un fastidio al ginocchio. 30 punti a referto e la firma sulla giocata manifesto, senza dubbio la schiacciata in contropiede che ha messo sul poster Miles Bridges.

Brown ancora carico di adrenalina, ha commentato così quegli istanti:

“Sapevo che se avessi soltanto appoggiato la palla al tabellone lui [Bridges ndr.] mi avrebbe rispedito fino a Boston. Dunque ho saltato con cattive intenzioni, diciamo così.”

LA SCHIACCIATA DI JAYLEN BROWN

THROW IT DOWN JAYLEN BROWN pic.twitter.com/xoLNna3Awv — Boston Celtics (@celtics) October 26, 2021

