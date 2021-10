Risultati NBA: Jaylen Brown show al MSG ma Boston crolla al doppio overtime, Nuggets corsari a Phoenix

Chicago Bulls 94 – 88 Detroit Pistons

Inizia sotto una buona stella la regular season 2021-2022 dei Bulls di coach Donovan, che sul parquet della Little Caesars Arena colgono il primo successo stagionale grazie ai 34 punti messi a segno da Zach LaVine.

Gara serrata e piuttosto equilibrata, con i padroni di casa che pure erano partiti con il piede giusto, assicurandosi un margine di 6 punti al termine del primo quarto (14-20) e reggendo l’urto almeno fino all’intervallo lungo (40-44).

E’ nella terza frazione, però, che entra in scena in scena il numero 8 dei Bulls, che mette a segno 15 punti dando il là a una rimonta che si concretizzerà solo nei secondi finali, con Jerami Grant che nel testa a testa finale fallisce la chance del pareggio gettando alle ortiche il suo jumper e consegnando così il successo agli ospiti.

Doppia doppia da 15 punti e altrettanti rimbalzi per Nikola Vucevic; dall’altra parte, 24 punti e 6 rimbalzi per Grant, con Saddiq Bey che all’esordio stagionale si fa apprezzare con 13 punti, 9 rimbalzi e 4 assist.

Indiana Pacers 122 – 123 Charlotte Hornets

Gara decisamente avvincente anche in quel di Charlotte, dove i padroni di casa hanno la meglio sui Pacers al debutto stagionale grazie ai due tiri liberi messi a segno nel finale da P.J. Washington.

Altalena di emozioni sin dai primissimi minuti, con gli ospiti che partono alla grande guadagnando la doppia cifra di vantaggio già al termine della prima frazione (38-27) continuando poi a veleggiare verso un comodo successo anche nel secondo periodo (75-59).

Poi, però, la macchina perfetta di coach Carlisle – all’esordio sul pino dei Pacers – si inceppa all’improvviso e Charlotte ne approfitta per risalire la china: un parziale di 13-33 è ciò che serve ai padroni di casa per rimettersi in carreggiata e puntare a un insperato sorpasso che si concretizza a una manciata di secondi dalla fine: quando ne mancano 4,6 Sabonis – autore di 33 punti e 15 rimbalzi – fallisce il tiro del possibile sorpasso, sancendo così la prima sconfitta stagionale dei suoi.

28 punti e 11 assist anche per Malcolm Brogdon, mentre dall’altra parte l’eroe di giornata porta il nome di Lonzo Ball, che chiude con 31 punti, 9 rimbalzi e 7 assist.

Orlando Magic 97 – 123 San Antonio Spurs

Tutto decisamente troppo facile per i ragazzi di coach Popovich, che all’esordio stagionale strapazzano i malcapitati Magic mettendo in cascina il primo successo di questa regular season.

Eppure l’avvio di gara si rivela anche piuttosto equilibrato, con i padroni di casa che dopo aver chiuso il primo quarto sul +4 piazzano altri 8 punti di scarto veleggiando sulla doppia cifra di vantaggio al termine del secondo periodo di gioco.

E’ il preludio alla fuga definitiva degli Spurs, che si concretizza poi nel terzo quarto senza che gli ospiti riescano a opporre resistenza, con la San Antonio 2021-2022 che concorrono così al record complessivo di 23 vittorie e sole 2 sconfitte nei season opener targati Gregg Popovich.

Il migliore del match è senza dubbio Dejounte Murray, autore di 15 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, mentre dall’altra parte l’unico a salvarsi e Mo Bamba, autore di 18 punti.