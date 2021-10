I Brooklyn Nets infliggono agli Washington Wizards la prima sconfitta stagionale, mentre gli uomini di Steve Nash si portano sul 2-2: ancora protagonista assoluto Kevin Durant, autore di una prestazione da 25 punti, otto rimbalzi e quattro assist. Un successo importante per i Nets, soprattutto in vista delle prossime partite.

First home dub of the year 👏👏 #NETSWORLD pic.twitter.com/cwEIVbhETk

Al termine della partita Kevin Durant ha parlato della partita con i giornalisti, affermando di essere contento della prestazione della squadra, in fiducia con i propri mezzi:

Kevin Durant: It's good to see who you are early in the season. pic.twitter.com/bgeNYMckFy

