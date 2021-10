NBA, Kendrick Nunn out per 2/3 settimane

L’inizio di stagione da dimenticare dei Los Angeles Lakers continua. Dopo le due sconfitte in altrettante gare disputate, LeBron e compagni dovranno fare a meno di Kendrick Nunn, che ha riportato una contusione ossea dopo aver accusato dei fastidi al ginocchio.

Secondo lo staff medico della squadra, il playmaker salterà le prossime due o tre settimane, aggiungendosi così ad un’infermieria che si sta rapidamente riempiendo e che include già Trevor Ariza, Wayne Ellington e Talen Horton-Tucker.

Los Angeles dovrà quindi stringere i denti dal punto di vista degli infortuni, complicando ulteriormente la già difficile convivenza di Russell Westbrook con James e Davis, che sta dando qualche grattacapo a coach Frank Vogel. Attenzione però a non sottovalutare i Lakers, che come già successo a molte squadre di LeBron potrebbero partire male per poi diventare una macchina da vittorie con il passare della stagione.

In ogni caso, il problema infortuni potrebbe essere un tema ricorrente per i gialloviola, che dispongono del roster più vecchio della lega, con un’età media che supera i 30 anni. Sarà quindi compito dello staff medico e di Vogel preparare al meglio i giocatori e gestire in maniera oculata le rotazioni; come già dimostrato la scorsa stagione, Los Angeles non dispone del talento necessario per sopperire all’assenza dei propri giocatori chiave.

