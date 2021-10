La NBA commenta gli ultimi report riguardo la possibile nascita di NBA Europe

In merito all’articolo di MARCA pubblicato nella serata di ieri – in cui il quotidiano spagnolo riportava l’imminente nascita di NBA Europe in contrasto con Eurolega – la NBA ha voluto commentare l’accaduto per voce di Mike Bass, portavoce ufficiale della lega.

“L’NBA ha una relazione di lungo corso con FIBA con l’obiettivo di far crescere il basket in tutto il mondo tramite iniziative come Basketball Without Borders e la Basketball Africa League (BAL). Abbiamo giocato numerose partite di preseason contro squadre di Eurolega nel corso degli anni. Come parte della nostra collaborazione con entrambe le organizzazioni, siamo stati recentemente invitati a partecipare ad un meeting sulla possibilità di lavorare tutti insieme per la crescita del basket in Europa. Non vediamo l’ora di prendere parte ad ulteriori riunioni nel corso dei prossimi mesi.”

