NBA, LeBron James vuole avvicinarsi ai 6 titoli di Michael Jordan

A quasi 37 anni, e altre due stagioni di contratto, LeBron James ha iniziato la sua 19a stagione in NBA. Terzo miglior marcatore della storia, se non si infortuna e continua a mostrare il livello visto all’inizio della stagione, potrebbe insidiare la prima posizione di Kareem Abdul-Jabbar. Attualmente è 3.020 punti dietro KAJ e solo 1.561 rispetto a Karl Malone, che potrebbe superare a partire già da questa stagione.

Potrebbe anche risalire la classifica per canestri realizzati, tiri liberi, tiri da 3, assist, sia in regular season che nei playoff, ma il nativo di Akron ha confessato ad ESPN che rimane motivato principalmente da un obiettivo: cercare di conquistare altri titoli per avvicinarsi al suo idolo Michael Jordan.

“Ho ancora il desiderio ardente di continuare a vincere e conquistare il Larry O’Brien Trophy alla fine di ogni mia stagione.”

Senza dubbio, si tratta di un traguardo più che complicato, poiché LeBron non potrà concedersi margine d’errore: sarà necessario vincere i prossimi due titoli per arrivare a quota 6 e rispettare la naturale scadenza del contratto con i Los Angeles Lakers. Crederci fa parte del suo regno.

