NBA, Paul Pierce sui Lakers: “Se Anthony Davis non ingrana, i Lakers non vinceranno”

Paul Pierce ha commentato l’inizio di questa stagione NBA durante l’ultima puntata del podcast What’s Burnin, condotto da Matt Barnes e Stephen Jackson. I tre amici hanno ovviamente parlato dei Los Angeles Lakers, con opinioni contrastanti. Stephen Jackson ha voluto ricordare la bellezza di vedere tutti questi giocatori di grido nella stessa squadra, ma ricorda anche la necessità di vincere:

“È bello vedere che Melo ha finalmente la possibilità di vincere un titolo, così come è bello vedere Russ, LeBron e AD condividere lo stesso parquet. Da appassionato di basket – ma anche da giocatore NBA – vedere questi tre ragazzi in campo con la stessa divisa è emozionante. Ma se non vincono un titolo, saranno travolti dalle critiche.”

Poi, è arrivato il commento – chiaro – di Paul Pierce, il quale ha specificato le sensazioni di vedere i gialloviola composti da tanti veterani:

“Questa squadra mi dà davvero una sensazione paragonabile a quella con Karl Malone e Gary Payton quando si erano uniti con Kobe. Ho quel tipo di sensazione. Se rimarranno tutti integri allora dovrebbero poter andare in finale. Come se la caverà Westbrook con LeBron? Westbrook è sempre dominante quando ha la palla in mano, ma si è già visto LeBron che ha dovuto comandare il gioco. Può Westbrook adattarsi alla situazione? Lo vedremo presto. […] Penso che sia a un punto della sua carriera in cui vuole vincere e in cui si sacrificherà.”

“Per vincere, i Lakers avranno bisogno che Anthony Davis faccia un passo avanti e che diventi un potenziale candidato per l’MVP. Dovesse non riuscire ad essere considerato come tale, non vedo chance per i gialloviola di poter arrivare fino in fondo.”