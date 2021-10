NBA, Julius Randle: “Felice per questo inizio dei Knicks”

Dopo la vittoria contro i Boston Celtics, i New York Knicks hanno trionfato anche contro gli Orlando Magic. Una partita dominata già dal primo quarto, quando il tabellino segnava 36-16 per i Knicks. A fine gara il punteggio è stato fissato sul 121-96. Il migliore della franchigia di New York è stato Julius Randle che ha guidato i suoi compagni mettendo a referto 21 punti, 10 rimbalzi e 7 assist.

L’ala grande è entusiasta per l’approccio e i risultati ottenuti dalla sua squadra. Queste le sue parole rilasciate a fine gara:

“Abbiamo fatto ciò che dovevamo. Abbiamo giocato come dovevamo giocare. È stata una bella vittoria in trasferta. Ci siamo imposti fuori dalle nostre mura. Sono felice per questo inizio di stagione. Penso che possiamo ancora crescere. In attacco siamo stati fantastici. La nostra strategia difensiva ha funzionato.”

Julius Randle sta diventando sempre di più un giocatore affidabile sia in attacco che in difesa. Per Randle questi miglioramenti sono in parte dovuti ai consigli di Tom Thibodeau:

“Lavoro duramente da tanti anni. Sto ancora cercando di allargare il mio gioco. È stata un’ottima scelta quella di giocare per i Knicks. Tom Thibodeau mi ha dato fiducia e mi ha messo al centro del progetto. Mi ha dato tanti consigli e la possibilità di potermi esprimere al meglio. Devo dire che si è fidato di me dal primo giorno e sono potuto diventare il leader di questa squadra. Avendo questa responsabilità l’unica cosa che conta per me è scendere in campo e giocare per i miei compagni. Poi si può vedere, anche da fuori, come ci divertiamo insieme.”

